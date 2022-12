Ibrahimovic: “Al Milan manca Zlatan”, poi la rivelazione sul rientro in campo

Zlatan Ibrahimovic, dopo un lungo stop che lo ha tenuto per diversi mesi fuori dal terreno di gioco, sta lavorando per tornare a disposizione di mister Stefano Pioli.

Il gigante svedese, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio del suo possibile rientro e della situazione in casa Milan.

Zlatan Ibrahimovic Milan

“Al Milan manca Ibra”

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic:

“Sto bene miglioro ogni giorno, sto seguendo un protocollo e ci siamo con i dati. Al Milan manca Ibra ma è vero anche il contrario, a Ibra manca il Milan. Da fuori non è la stessa cosa, sono vicino alla squadra nelle motivazioni e nella responsabilità”.

Sul rientro:

“Non c’è un calendario preciso per il rientro, solo una gestione esperta degli infortuni. Fosse per la voglia sarei stato in campo la prima di campionato. Oggi non ho più l’ego di dieci anni fa sono diverso e più responsabile, se serve è giusto che io stia in panchina”.

Gli obiettivi del Milan

Queste le dichiarazioni:

“Tutti, sono qui perché ci credo: Scudetto, Champions League e Coppa Italia. Mollare un obiettivo significa mollarli tutti. Nel calcio tutto è possibile guardate anche il Marocco ai Mondiali. Anche la rimonta Scudetto è possibile”.

Su Leao:

“Il Milan è l’ambiente giusto per lui, quando è arrivato era un giocatore lontano rispetto a quello di oggi. Qui ha fiducia spazio e libertà, in un altro club non è scontato che la trovi”.