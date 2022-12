Futuro Ibrahimovic, due possibilità nel Milan in caso di ritiro: dirigenza o staff?

Rimangono ancora molte incognite sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, soprattutto nell’eventualità in cui decidesse di ritirarsi a fine stagione. Infatti ancora non vi sono notizie sul possibile futuro del calciatore svedese, attualmente alle prese con la riabilitazione dall’infortunio.

Ibrahimovic, futuro in dirigenza o al fianco di Pioli?

Come riporta Tuttosport, nel caso in cui volesse rimanere all’interno del Milan, vi sarebbero due possibilità per Zlatan Ibrahimovic: affiancare Paolo Maldini e Frederic Massara all’interno della dirigenza rossonera o fare da collegamento tra direzione tecnica e Milanello, rimanendo al fianco di Stefano Pioli e della squadra mantenendo la propria posizione di leader all’interno dello spogliatoio.

Nel secondo caso potrebbe aiutare il mister proprio nella crescita della squadra e dei singoli calciatori come ha fatto fin ora ma in vesti diverse da quelle del compagno di squadra.

Ibrahimovic, per quando è previsto il ritorno in campo?

Attualmente Zlatan Ibrahimovic non ha rilasciato informazioni sul proprio futuro concentrandosi unicamente sul tornare in forma per poter aiutare la squadra in questa seconda parte di stagione.

Giacomo Pio Impastato