Iniziativa da applausi: Casa Milan aperta ai tifosi con disabilità

Iniziativa da applausi del Milan, che in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ha aperto le porte di Casa Milan a numerosi tifosi rossoneri con disabilità e ai loro accompagnatori, accorsi per vivere un’esperienza speciale nel quartier generale del club.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan, gli ospiti hanno potuto partecipare gratuitamente a un tour guidato del Museo Mondo Milan. Ad accogliere i tifosi è stato il Brand Ambassador ed ex leggenda rossonera Daniele Massaro, che con loro ha scambiato alcune battute e scattato foto ricordo, rendendo la visita ancor più memorabile.

Al termine del tour, in via eccezionale per questo appuntamento, il Casa Milan Store ha inoltre garantito ai partecipanti un’apposita scontistica sui prodotti ufficiali AC Milan e PUMA presenti nel punto vendita. Contestualmente, gli ospiti hanno potuto beneficiare di una colazione gratuita presso il Casa Milan Bistrot.

Casa Milan

Massaro: “Questa iniziativa conferma i valori alla base del DNA rossonero”

Lo stesso Massaro ha commentato così l’iniziativa promossa dalla società rossonera:

“Come Club siamo consapevoli dell’importanza di abbracciare senza discriminazioni di alcun tipo tutti i nostri tifosi e la giornata di oggi conferma ancora una volta quanto questi valori costituiscano le fondamenta del DNA rossonero. Siamo orgogliosi di aver accolto anche oggi in casa nostra tanti tifosi con disabilità e di aver condiviso con loro i nostri successi e tutti i racconti custoditi all’interno del nostro Museo”.