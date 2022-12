Situazione Leao, il Lille spera nella cessione: il motivo

La situazione di Rafael Leao sembra ancora incerta. Il fuoriclasse portoghese ha sul piatto un’offerta di rinnovo con il Milan ma al momento non è stato chiuso nessun accordo. Lo stipendio dell’ex Lille si alzerebbe sensibilmente così come si è notevolmente alzato il prezzo del suo cartellino. Maldini, Massara e tutta la dirigenza vuole ovviamente tenere Leao a Milano ma non sarà di certo semplice con gli occhi dei diversi top club puntati addosso.

Milan Leao Lille

Situazione Leao, il Lille ha una percentuale sulla futura rivendita

Altra nota dolente sono i soldi che proprio il classe 1999 deve allo Sporting Lisbona e sembra essere proprio questo un tema che tiene banco nel rinnovo del portoghese. Chi non gioverebbe, inoltre, dalla sua cessione è anche il Lille.

Come riportato da Tuttosport, infatti, il club francese avrebbe il 20% sulla futura rivendita di Leao, dunque la cifra sarebbe piuttosto alta in caso di addio al Milan. Ovviamente, però, se il contratto dovesse andare in scadenza anche il Lille perderebbe un’occasione.