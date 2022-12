Il Chelsea rilancia con un’offerta folle, ma il Milan non molla: le ultime sul futuro di Leao

Passano i giorni, ma il futuro di Rafael Leao continua ad essere ancora un punto interrogativo. Da una parte c’è il Milan, la sua squadra, che preme per il rinnovo. Dall’altra parte, invece, ci sono le lusinghe di vari club, ma di uno in particolare.

Ad oggi, infatti, sembrerebbe essere il Chelsea la società maggiormente intenzionata a fare sul serio pur di portare in Premier League il fantasista portoghese.

Pronta una maxi offerta, ma il Milan non molla

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport è stato sottolineato come il Chelsea sia pronto ad offrire oltre 100 milioni di euro al Milan per Leao, ma non solo: a quanto pare, i Blues offrirebbero un mega ingaggio al calciatore e in più pagherebbero l’intero risarcimento che spetta allo Sporting Lisbona.

Vedremo, dunque, come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane. Nonostante il pressing del Chelsea, però, il Milan non ha intenzione di mollare sul discorso rinnovo e ha fatto sapere di essere pronto ad aumentare anche l’offerta di ingaggio a Leao per una cifra più alta del previsto.

Nicola Morisco