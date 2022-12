Liverpool Milan, dilagano i reds: ma per Pioli c’è una buona notizia

I rossoneri, sono volati in ritiro in quel di Dubai per continuare la preparazione in vista della ripartenza del campionato prevista il prossimo 4 gennaio e oggi hanno affrontato un altro test-match. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, ai rigori, i rossoneri si sono trovati a sfidare il Liverpool di Klopp.

La gara è partita con il lutto al braccio e un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sinisa Mihajlovic, scomparso qualche ora fa a soli 53 anni.

Liverpool Milan amichevole

Liverpool-Milan termina 4-1

Dopo soli cinque minuti il Liverpool sblocca il risultato grazie alla rete di Salah, al 39° minuto il Milan accorcia le distanze e si porta sull’1-1 con Saelemaekers. Il pareggio non basta, perchè dopo dirca 10 minuti i Reds tornano in vantaggio con la rete di Thiago Alcantera. Il belga ha trovato la rete del momentaneo pareggio con un’ottima giocata, proprio lui il migliore tra i suoi. Nella ripresa ci pensa Nunez a mettere la parola fine con una doppietta.

Magra consolazione per i rossoneri che portano a casa il punto addizionale assegnato tramite i tiri di rigore. Decisivo Mirante con le sue parate.

Ritmi lenti

La gara termina quindi con la seconda amichevole persa per i rossoneri. La sfida è stata condotta su ritmi lenti e compassati, paragonabili a quelli dei test estivi. Segnali positivi per mister Pioli da Saelemaekers e Tonali, questa la vera buona notizia per il tecnico parmense.