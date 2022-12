Maldini: “Non dobbiamo accontentarci”, poi svela l’obiettivo

Da ormai alcuni giorni il Milan si trova in ritiro a Dubai, dove si sta allenando per farsi trovare pronto per la gara del 4 gennaio, dove incontrerà la Salernitana.

Ed è proprio da Dubai che il direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini guarda alla ripresa del campionato dopo la pausa del Mondiale e a tutti gli impegni della squadra da qui a fine stagione, e sembra avere le idee molte chiare.

Sulla situazione infortuni:

“Abbiamo avuto qualche infortunato, speriamo a gennaio di poter recuperare tutti, o quasi tutti, possiamo essere anzi dobbiamo essere competitivi nelle quattro competizioni che ancora ci rimangono. Saranno sei mesi molto intensi ma dobbiamo affrontare queste competizioni da Milan e il Milan deve comunque puntare a vincere.”

Maldini Intervista Obiettivo Milan

Maldini, svela l’obiettivo del Milan

Sull’obiettivo del Milan in questa stagione:

“Siamo il Milan e non possiamo accontentarci di uno Scudetto vinto. Sappiamo che la Champions League è l’obiettivo più importante ma è anche il più difficile da raggiungere, intanto facciamo passo per passo. La partita con il Tottenham, è vero che è a febbraio, ma dirà tanto su quello che potrà essere il nostro cammino in Champions“.