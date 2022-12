Sei qui: Home » News » Marocco-Portogallo, Leao ancora in panchina? La scelta del CT Fernando Santos

Il Portogallo di Rafa Leao scenderà oggi in campo alle 16 contro il Marocco, nazionale sorpresa di questi Mondiali in Qatar. La sfida sarà valida per i quarti di finale della competizione.

Nonostante i pochi minuti concessi all’esterno rossonero dal CT Fernando Santos, Leao ha sempre risposto positivamente, segnando anche due reti.

Ultime notizie Portogallo: Leao dalla panchina

Come riportato da SkySport, anche in questa occasione Leao sembra destinato a partire dalla panchina.

Leao Portogallo Marocco

Insieme a lui però un altro escluso di lusso: per la seconda volta da titolare a guidare l’attacco del Portogallo ci sarà Goncalo Ramos, autore di una tripletta nell’ultimo match contro la Svizzera. Cristiano Ronaldo dunque dalla panchina.

Di seguito, le probabili formazioni:

MAROCCO (4-3-3), la probabile formazione: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

PORTOGALLO (4-3-3), la probabile formazione: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Fernando Santos