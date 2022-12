Marotta punge il Milan: l’ha detto sullo Scudetto!

Serata speciale in casa Inter. La squadra, insieme a staff e dirigenza, si è riunita a Milano per la consueta cena natalizia prima delle feste.

Giuseppe Marotta, direttore sportivo dei nerazzurri, si è voluto sbilanciare sulla vittoria dello Scudetto, punzecchiando il Milan e il titolo vinto l’anno scorso all’ultima giornata.

È poi intervenuto anche il presidente Zhang, presidente del club, per ribadire gli obiettivi stagionali dell’Inter e le intenzioni del club alla ripresa del campionato.

Di seguito le loro parole, riportate da Sky Sport:

Marotta Scudetto

Marotta sicuro sullo Scudetto: avete sentito?

“Vogliamo ricominciare con una grande carica agonistica e toglierci belle soddisfazioni. La nostra società deve essere ambiziosa. Questo è un motivo di orgoglio, non di certo di superbia. Speriamo che il 2023 ci possa portare quel trofeo che non è arrivato nel 2022“.

Zhang avvisa il Milan: “Vogliamo vincere titoli”

“Vincere è il nostro obiettivo, in questa come in ogni stagione. Vogliamo lottare per vincere titoli e lo faremo anche quest’anno“.