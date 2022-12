Milan, aggiornamento sulle condizioni di Florenzi: svelati i tempi di recupero

Costa ancora caro ad Alessandro Florenzi l’infortunio rimediato ad inizio campionato.

Nella quarta giornata di Serie A infatti, durante il match a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, il difensore ha accusato un colpo al tendine del bicipite femorale sinistro.

Dopo l’operazione eseguita in Finlandia, perfettamente riuscita, il giocatore rossonero ha cominciato il percorso riabilitativo, con una stima di cinque mesi di recupero per il suo rientro in campo.

Florenzi ancora out: altri due mesi di recupero per il difensore

Lo stop ha costretto Florenzi a saltare, praticamente, tutta la prima parte della stagione, compresa la fase a gironi della Champions League.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non arrivano buone notizie per il tecnico Pioli a riguardo.

Florenzi dovrà infatti restare ai box per altri due mesi, e non sarà quindi a disposizione del mister alla ripresa del campionato, fissata per i primi di gennaio dopo la lunga sosta per il Mondiale

Gabriella Ricci