Sei qui: Home » News » Milan, buone notizie per Pioli: un titolare vicino al rientro

Ormai in casa Milan si è ripreso ad allenarsi e a fare sul serio, i rossoneri, infatti come ha riportato SkySport, oggi hanno sostenuto ben due sedute di allenamento, una questa mattina in palestra, mentre la seconda questo pomeriggio sul campo.

La squadra di Stefano Pioli, vuole prepararsi al meglio per il rientro in campo dopo la sosta del Mondiale, quando incontrerà il 4 gennaio, la Salernitana, per la prima gara ufficiale della ripresa del campionato.

Prima del rientro, però, i rossoneri hanno in programma delle amichevoli nel mese di dicembre: l’8 dicembre ci sarà il Lumezzane a Milanello, mentre il 13 e il 16 i rossoneri sfideranno rispettivamente Arsenal e Liverpool a Dubai, per poi concludere il 30 dicembre con il match contro il PSV ad Eindhoven.

Milan Calabria Rientro

Milan, Calabria verso il rientro

A quanto pare, però Pioli, può tornare a sorridere, si perchè, sempre secondo quanto riferito da Sky Sport, Davide Calabria, dopo circa tre mesi dal suo infortunio, è molto vicino a raggiungere la completa guarigione.

Il capitano del Milan, infatti, sta proseguendo il proprio lavoro personalizzato a Milanello, la voglia di tornare ad aiutare la squadra è tanta, e forse il 2 rossonero, rientrerà in gruppo proprio nel ritiro di Dubai.

Tatiana Digirolamo