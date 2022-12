“De Ketelaere farà la differenza prima o poi!”: l’allenatore difende il belga

L’inizio di stagione di Charles De Ketelaere è stato senza dubbio uno dei punti più chiacchierati nel Milan di Stefano Pioli, il belga infatti non è apparso per nulla in palla e ha faticato molto.

Il tutto poi è stato ovviamente amplificato dal clamore mediatico della trattativa che è durata molto tempo e che è terminata con l’acquisto del calciatore ad un prezzo molto elevato e tutti questi fattori hanno fatto si che l’inizio in sordina di Charles venisse ancor più criticato.

Molti infatti sono stati gli addetti ai lavori che hanno parlato di De Ketelaere e della sua pessima prima parte di stagione, e tra questi c’è anche l’ex calciatore del Genoa Claudio Onofri che però ha voluto difendere il giovane.

Milan De Ketelaere Onofri

Onofri sicuro su De Ketelaere:”Farà la differenza”

Queste sono state le parole dell’ex allenatore intervenuto a TMW Radio:

“Lo conosco da tempo. Tutti pensiamo che il calcio sia semplice, ma a livello professionistico non è così. Ci sono periodi di ambientamento più o meno lunghi. Per me lui è un giocatore che prima o poi farà la differenza al Milan. Al Bruges giocava come trequartista, può fare mezzala in un centrocampo a tre. Ha qualità tecniche importanti, credo che il suo ruolo sia questo”.

La seconda parte di stagione sarà senza dubbio fondamentale per Charles e per il Milan.

Andrea Mariotti