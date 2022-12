Giroud scherza: “Sta sera mi sono girato. Ho segnato così anche all’Inter”

Anche oggi Olivier Giroud ha dimostrato di essere in stato di grazia. In occasione dell’ottavo di finale dei Mondiali contro la Polonia, l’attaccante francese è andato ancora a segno.

Grazie al gol siglato, Giroud è entrato nella storia. Da oggi, infatti, è il secondo giocatore della storia del Milan a segnare in un ottavo di finale di un Mondiale. Il primo era stato Umit Davala che, nel 2002, andò a segno in occasione della gara tra Giappone e Turchia terminata per 0-1 in favore dei turchi.

Milan Francia Giroud

Le dichiarazioni post partita di Giroud

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Giroud ha commentato così il suo gol e la sua performance dopo Francia-Polonia, gara terminata per 3-1 in favore dei francesi:

“Sì mi sono girato (ride, ndr.). Non sapevo se ci fosse qualcuno dietro di me e ho pensatori di tirare in quel modo. Questo gol mi ricorda quello che ho segnato nel derby contro l’Inter. Non ho calciato benissimo, ma il mio amico Szczesny non è riuscito a salvare il tiro”.

Nicola Morisco