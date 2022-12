Milan, parla l’agente di Giroud: “Per lui è stata la svolta”

Olivier Giroud continua a sorprendere. L’attaccante francese all’alba dei suoi 36 anni continua a segnare trascinando la Francia e il Milan. I numeri dell’attaccante francese, sono impressionati, ma soprattutto migliori di quelli della passata stagione sia con il club che con la nazionale. Proprio con i Bleus ha da poco superato il record di marcature detenuto da Thierry Henry con la nazionale francese.

Giroud agente parole

Il segreto di Olivier, le parole dell’agente

“È come un ragazzino nel cortile di scuola, che realizza i suoi sogni”. Michael Manuello, agente di Olivier Giroud, parla così a Le Figaro dell’attaccante della Francia. Sottolineando anche quanto sia stato importante il Milan per lui: “È stata la svolta, per provare che si poteva ancora contare su di lui”. Giroud sta quindi vivendo il suo sogno e il rinnovo con il Milan non è più un’utopia. Ora anche le cifre però potrebbero cambiare e il Milan è al lavoro per trattare con l’agente, non è da escluderegià prima di Natale si possa trovare un accordo.