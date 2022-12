Leao, che elogio dall’avversario: “Uno dei più forti mai affrontati”

Negli ultimi due anni Rafael Leao è esploso sotto tutti i punti di vista con la maglia del Milan. Adesso è impegnato in Qatar al Mondiale con il Portogallo, ma ormai è un top player a tutti gli effetti.

Nelle ultime ore, il talento portoghese ha ricevuto anche degli elogi da parte di uno dei terzini più forti della Premier League: stiamo parlando del laterale difensivo del Chelsea, Recee James, che tra l’altro ha affrontato Leao e il Milan proprio in Champions League.

Leao Milan James

“Insieme a Vinicius e Mane, Leao è uno dei più forti”

Ad una domanda fatta su Twitter, in cui gli è stato chiesto chi fosse il giocatore più difficile che ha affrontato in carriera, James si è espresso in questo modo:

“I tre giocatori più difficili affrontati in carriera sono tutti e tre ali sinistre! Vinicius Jr., Leao e Mane“

Pochi dubbi, dunque, sulle qualità di Leao. Il Milan ha tra le mani un gioiello assoluto che, però, dovrà cercare di blindare con il rinnovo nelle prossime settimane. La concorrenza è tantissima e Leao nel frattempo si gode il Mondiale.

Nicola Morisco