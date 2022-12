Milan in difficoltà con il PSV: Pioli revoca il giorno di riposo alla squadra

Le amichevoli del Milan di Stefano Pioli in queste settimane non sono state molto prolifiche. I rossoneri hanno faticato tanto anche a causa delle tante assenze. Alcuni giocatori, infatti, sono tornati tardi dal Mondiale e gli ultimi sono stati Theo e Giroud. Le difficoltà contro il PSV Eindhoven, poi, sono state veramente tante: a livello di gioco ma anche di attenzione e concentrazione. Proprio per questo motivo, Stefano Pioli, come riportato da Sky Sport, ha revocato il giorno di riposo alla squadra.

Milan Pioli giorno riposo

La scelta sarebbe stata condivisa con la squadra che dunque finirà il 2022 con un allenamento. Poi, riprenderà gli allenamenti l’1 pomeriggio per preparare la sfida contro la Salernitana. Il Milan, infatti, aprirà la giornata il 4 gennaio alle 12:30 all’Arechi.

Sicuramente non potrà permettersi di giocare come nelle ultime settimane dove è mancato tanto il Milan delle ultime stagioni. Non ci saranno, tra l’altro, Maignan e ovviamente Ibrahimovic. Difficile la presenza di Giroud e Theo Hernandez che sono tornati tardi dal Mondiale, anche se Pioli spera di poterli portare. Dovrebbe, presumibilmente, partire titolare Rafael Leao, uno dei più propositivi in Olanda.