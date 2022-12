Pioli: “De Ketelaere punta è un’idea”, poi la frase sul mercato

Mister Stefano Pioli, in attesa di tornare a lavorare con tutti gli effettivi, sta svolgendo un piccolo richiamo con i propri ragazzi. Il tecnico ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha trattato diversi argomenti. Dal rientro in campo agli obiettivi del Milan, passando per Ibra e De Ketelaere.

Pioli: “Il mercato sarà recuperare gli infortuni”

Queste le sue parole: “A Milanello abbiamo fatto volume, qui focus tattici. È un lavoro simile ad una preparazione estiva. Le difficoltà ci aiuteranno a crescere, vogliamo tornare con più forza, più fiducia e più convinzione“.

Sugli obiettivi stagionali: “Al completo siamo una squadra forte, il livello delle avversarie si è alzato, il Napoli se continua così c’è solo da complimentarsi. Il nostro mercato di gennaio sarà il recupero degli infortunati. L’obiettivo è quello di provare a vincere qualcosa”.

Milan Stefano Pioli

De Ketelaere: “Prima punta può essere un’idea”

Su De Ketelaere: “Non avevo dubbi su Tonali e Leao, ed è così anche per De Ketelaere, ha un grande potenziale e su di lui sono state fatte valutazioni affrettate. Arriverà il momento giusto, già lo vedo più sereno. Metterlo prima punta può essere un’idea, già nelle prossime gare dove incontreremo difese a cinque”.

Su Ibra: “Zlatan non ha mai pancia piena. Pretende sempre qualcosa di più da se stesso. I campioni sono campioni perché sono ossessionati. Lui va a 100 km/h fino a che non arriva all’obiettivo”.