Milan, il Real Madrid vuole convincerlo a dire addio a parametro zero

Il Real Madrid vuole regalare a Carlo Ancelotti un rinforzo di altissimo livello per il reparto offensivo. Sono diversi i profili che stanno seguendo le Merengues, tra cui Haaland ed Endrick.

Secondo quanto riportato da Sport, però, il Real avrebbe messo nel mirino anche un talento della nostra Serie A che milita proprio nel Milan di Stefano Pioli: il nome in questione è quello di Rafael Leao.

Real su Leao, ma ad una condizione

Il Real Madrid sta dunque seguendo attentamente Leao, ma l’obiettivo degli spagnoli è quello di arrivare al fantasista portoghese a parametro zero.

Il contratto del calciatore con il Milan è in scadenza nel 2024 e come ben sappiamo i rossoneri stanno facendo di tutto pur di raggiungere un accordo per il rinnovo con l’inserimento di una maxi clausola rescissoria da 200 milioni di euro.

Il Real ci proverà, ma ad una condizione. Attendere che Leao vada in scadenza e provarlo a portarlo in Spagna a parametro zero.

