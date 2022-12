Milan, sono amichevoli ma serve una scossa: la Serie A è vicina

Le amichevoli del Milan in questo dicembre sono state piuttosto difficoltose. I rossoneri hanno avuto tanti problemi al livello di gioco ma non solo. L’attenzione e la concentrazione è mancata tanto alla squadra di Pioli che, invece, era una delle caratteristiche principali del club rossonero. La capacità di rimanere in partita, infatti, era uno dei principali pregi del Milan di Pioli di questi ultimi anni e per questo va ritrovata se si vuole affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Milan, la Serie A si avvicina: serve una scossa

Le assenze sono state tante fino ad ora e contro la Salernitana potrebbero essercene altrettante dato che Theo e Giroud sono tornati solo oggi dal Mondiale. Inoltre, non ci saranno Maignan e ovviamente Zlatan Ibrahimovic che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

Per il Milan, comunque, la cosa più importante ora sarà quella di ritrovare la serenità e l’unità di gruppo, come dimostra il giorno di riposo revocato deciso da Pioli, dalla squadra e dalla dirigenza. La stagione è, infatti, piuttosto lunga e serviranno tutti gli effettivi per affrontare tutte le competizioni nella maniera giusta.