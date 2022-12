Sei qui: Home » News » Milan, Tonali ai tifosi: “Legame speciale, siamo fortunati per un motivo”

Il centrocampista rossonero, Sandro Tonali è stato protagonista dell’evento “Meet&Greet” con i tifosi a Casa Milan.

Tonali ha risposto alle domande dei piccoli tifosi rossoneri presenti. Di seguito, le dichiarazioni riprese da Milan TV.

“Noi siamo molto legati ai nostri tifosi. Da dopo il Covid, dopo il lockdown, con le partite a porte chiuse hanno fatto fatica a non poterci seguire da vicino però comunque noi sentivamo il loro sostegno sempre. Abbiamo la fortuna di essere una cosa sola e di remare tutti dalla stessa parte”.

Il commento sulle future generazioni e l’impegno del Milan in tal senso:

“Credo che sia importantissimo che una società, una squadra come il Milan faccia questo, sia per noi giocatori che per i bambini che ci seguono. È importante e sarà importante soprattutto oltre che adesso, nel futuro”.

Un bel momento di condivisione, in cui i tifosi del Milan hanno potuto incontrare uno dei loro idoli.