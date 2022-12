Pelè non ce l’ha fatta: il messaggio commovente della figlia

82 anni: tanto è stato lungo il periodo in cui tutti noi appassionati di calcio abbiamo potuto beneficiare della presenza in vita di Edson Arantes do Nascimento. Al secolo, Pelé.

Il fuoriclasse brasiliano, una carriera divisa tra Santos e Nazionale Carioca, ci ha lasciati dopo aver combattuto fino alla fine con un male che si è mostrato più grande di lui: come a dire, e la vita non perde occasione per ricordarcelo, che a volte anche i migliori vengono sconfitti.

Da qualche tempo era stata interrotta anche la chemioterapia: per Pelé si era capito che, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

morte Pelé

L’addio al fuoriclasse verdeoro è stato ufficializzato da un post pubblicato su Instagram da sua figlia Kelly. Un commento toccante a corredo di una foto altrettanto impattante da un punto di vista emotivo:

“Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace“.

Ci ha lasciati dunque uno degli interpreti più rappresentativi del calcio. Tanti i record, infinite le emozioni, eterna la sua impronta sul gioco.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI