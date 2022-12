Nuovo stadio, giorni di difficoltà: la scelta di Milan e Inter

Sono ormai diversi anni che in casa Milan si parla della costruzione di un nuovo impianto che possa consentire ai rossoneri di non restare indietro rispetto agli altri grandi club europei che, nel corso del tempo, ne hanno fatto un punto di forza.

Il PD si oppone: le richieste

Negli ultimi giorni sembravano esserci stati degli impicci sulla questione per il nuovo stadio di Milan e Inter. Il Partito Democratico si era schierato contro e, per l’approvazione del progetto, aveva richiesto di aumentare la capienza dello stadio e rivedere il piano di accessibilità, aumentare l’investimento relativo all’area designata per la costruzione dell’impianto al fine di riqualificare tutta la zona e prestare maggiore attenzione all’ambiente, aumentando in maniera considerevole il numero delle cosiddette aree verdi.

Nuovo Stadio Milan

Milan e Inter sicuri: avanti col progetto

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan e l’Inter continuano a voler andare avanti con la loro idea del progetto, seppure il voto del sindaco Beppe Sala non basti, a causa di nove soci di maggioranza che si erano opposti.

A questi si aggiunge anche il noto politico e opinionista italiano Vittorio Sgarbi, che ha espressamente dichiarato di non volere che San Siro venga abbattuto. Nonostante tutto, Milan e Inter sono convinte del progetto e porteranno avanti la questione.