Nuovo stadio, il sindaco Sala: “Io rifarei San Siro, ma c’è un problema!”

In queste settimane mondiali, dove il calcio dei club è messo un po’ da parte si ha modo di poter discutere di molti aspetti anche extra campo molto importanti come ad esempio il nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero molto presto realizzare.

Come ben sappiamo, le società stanno spingendo per avere le autorizzazioni necessarie per poter ergere la nuova struttura, ma ci sono sempre stati dei problemi strutturali e progettuali.

Una delle possibili delle soluzioni è l’abbattimento di San Siro per lasciare spazio alla nuova struttura ma anche in questo caso sono stati molti i dibattiti e le discussioni, a proposito dello stadio è quindi tornato a parlare il primo cittadino milanese Giuseppe Sala.

Sala Milano Stadio

Nuovo stadio Milano, l’opinione di Sala.

Il sindaco della città meneghina è tornato a parlare della questione stadio a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro e si è espresso così:

“La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto San Siro, ma se le squadre non ne vogliono sapere non è che posso ledere i loro diritti”.

La questione stadio è più aperta che mai, ma le società vorranno sicuramente delle risposte nell’arco dei prossimi mesi per organizzare al meglio i programmi di costruzione.

Andrea Mariotti