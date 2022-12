Milan, Pioli: “Il derby con l’Inter? Un momento decisivo”, poi il commento sul coro nato per lui

Sport Mediaset ha organizzato uno speciale intitolato I re del calcio, tra i tanti volti che hanno contribuito a fare la storia di questo sport fantastico ha parlato anche Stefano Pioli.

L’intervista integrale rilasciata dal tecnico rossonero andranno in onda domani sera, giovedì 29 dicembre, alle ore 23:45 direttamente su ‘Italia Uno‘. Nel mentre, però, ecco alcune anticipazioni delle parole rilasciate dall’allenatore, nonchè campione d’Italia in carica.

Pioli Dichiarazioni SportMediaset

Le dichiarazioni di Pioli a “I re del calcio”

Pioli, ha espresso il suo pensiero sul derby Inter-Milan del 5 febbraio 2022, dove il Milan vinse 1-2 contro i nerazzurri, dando ai rossoneri quella fiducia che poi si è trasformata in tanta voglia di vincere.

Di seguito le sue parole:

“Sembrava la corsa di Carlo Mazzone, il passo più o meno è quello … (sorride, n.d.r.). Noi siamo partiti ad inizio anno per provare a vincere lo scudetto. Al derby di ritorno eravamo a sette punti dall’Inter e potevamo andare a -10 e invece vincerlo così, con questo carattere, in rimonta, sapevamo che poteva essere un momento decisivo dalla nostra stagione”.

Pioli ha raccontato anche com’è nato, l’ormai famosissimo coro, Pioli is on fire, diventato ormai un coro di rito per i tifosi rossoneri:

“È partito dalla squadra. I miei giocatori sono contenti quando i tifosi lo cantano allo stadio. E’ una cosa che ci lega, non è una cosa solo mia. Quest’estate ha ricevuto tanti video da feste, matrimoni e compleanni con questo coro”.

Tatiana Digirolamo