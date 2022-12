Pioli: “Ibrahimovic ha alzato il livello della squadra”, poi il commento su Maldini

Ospite della trasmissione Sky Calcio Club su Sky Sport Stefano Pioli ha parlato a 360° di diversi argomenti: dall’importanza di Ibrahimovic al suo rapporto con Maldini. Di seguito un estratto delle sue parole.

Su Ibrahimovic

“Ibrahimovic è ancora così importante? Sì, senza nulla togliere a me o al club o ai giocatori. Zlatan è stato un fattore determinante nella crescita della squadra.

È stato intelligentissimo, penso che per la prima volta nella sua carriera si è trovato in una squadra non vincente e quindi si è calato in una nuova situazione.

Il suo esempio, la sua determinazione, ha alzato il livello della squadra. Al primo anno se c’era Zlatan a fare l’allenamento c’era un livello, se non c’era lui c’era un altro livello. Abbiamo 4-5 giocatori che sono leader e che sono di grande aiuto”.

Pioli Milan Sky

Su Maldini

“Dal primo giorno a Milanello mi sono subito sentito bene, la collaborazione e il confronto con Maldini e Massara mi ha dato forza nel mio lavoro. Questa è una cosa che ad un’allenatore da ancora più forza e convinzione.

Vedere Maldini all’allenamento aiuta? Assolutamente sì, è lì per confrontarsi con lo staff, con tutti. Parliamo di una persona di una serietà e di una professionalità incredibile”.