Il Milan prepara l’amichevole col PSV: ancora a parte due titolari

Il Milan è pronto ad affrontare l’ultima amichevole prima dell’inizio della seconda parte di campionato.

I ragazzi allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo domani contro il PSV Eindhoven, match che si disputerà nella splendida cornice del Philips Stadium a partire dalle 18:15. Un test molto importante che darà grosse indicazioni per quanto riguarda lo stato di condizione fisica della squadra.

Messias infortunio

TANTE ASSENZE CONTRO IL PSV, Messias e Kjaer ancora a parte

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Pioli dovrà tenere conto ancora di numerose assenze.

Oltre agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi e Maignan, il tecnico non avrà a disposizione neanche Messias e Kjaer. I due titolari hanno ancora lavorato a parte assieme a Krunic ed Origi per ritrovare la forma migliore in vista della trasferta di Salerno.

Domani, dunque, spazio a Tomori e Kalulu per la difesa centrale e a capitan Calabria e Dest sugli esterni. Per quanto riguarda il fronte offensivo, invece vedremo probabilmente De Ketelaere da prima punta con Rebic ad agire come esterno sinistro.