Giroud-Milan, incontro dopo i Mondiali: le ultime sul rinnovo

Olivier Giroud non invecchia mai. Dopo le fortune del Milan sta facendo anche quelle della Francia al Mondiale. Gol pesanti, gol decisivi, come quello di ieri contro la Polonia che ha di fatto sbloccato il match.

Il Milan lo aspetta, a fine Mondiali, con la speranza che il bomber continui a far bene anche in rossonero, ma anche per firmare il rinnovo.

La dirigenza rossonera è fiduciosa, ma l’ultima parola spetta a lui, a Giroud.

Giroud-Milan, grande legame: rinnovo dopo il Mondiale

Tra il Milan e Giroud c’è un gran bel rapporto. Il bomber, nonostante sia lontano da Milano, sta facendo bene anche con la sua nazionale, segno che lo stato di forma in cui si trova va collegato all’ottimo lavoro fatto negli ultimi tempi con la maglia rossonera.

Lui stesso, infatti, ha detto: “Per andare in nazionale devi essere decisivo con il club e io al Milan mi

trovo benissimo”.

Dopo la vittoria contro la Polonia di ieri, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Giroud avrebbe parlato anche di Milan: “Il futuro con il Milan? Sapete che cosa penso su questo. Sono concentrato sul Mondiale, poi quando torno parlerò con Paolo e Ricky“.



La rosea riporta che l’incontro avrebbe dovuto avere luogo tra febbraio e marzo, ma non c’è fretta, visto che l’intenzione comune è quella di proseguire insieme. È probabile, però, che club e giocatore anticipino i tempi.

In casa milanista c’è la convinzione che ci sarà un prolungamento fino al 2024, ma bisogna capire a quali cufre.

Giroud oggi guadagna 3,2 milioni a stagione ed è possibile che ci sia un ritocco.