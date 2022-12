Il big di ritorno dai Mondiali è pronto al rinnovo! La notizia

Il Milan è pronto a piazzare un rinnovo importantissimo.

Mentre procedono le trattative per il rinnovo della stella portoghese Rafael Leao, la società rossonera lavora anche per il prolungamento di altri giocatori. Il calciatore più importante che andrà in scadenza a giugno 2023 è Giroud e, domani, sarà di ritorno a Milanello.

Rinnovo Giroud

Pioli, puoi sorridere: rinnovo di Giroud ai dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud è pronto a rinnovare con il Milan.

Trovata l’intesa sulla base di un prolungamento fino al 2024 a 3,2 milioni di euro a stagione. Pioli può dunque sorridere, per un’altra stagione il mister potrà fare affidamento su uno degli attaccanti più in forma d’Europa. A suon di gol ed ottime prestazioni, il francese ha scacciato via tutto lo scetticismo che lo circondava al suo arrivo a Milano. Il 36enne, inoltre, è riuscito nella grande impresa di scacciare la maledizione della maglia numero 9; un tabù da quando Pippo Inzaghi si è ritirato.