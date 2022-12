Ronaldo al Milan per il dopo Leao: indiscrezione dalla Spagna

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna riguardante un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nella prossima sessione di mercato invernale. È quanto appreso dalla redazione El Nacional, che ha scritto come il Milan sarebbe pronto a provarci per il 5 volte pallone d’oro solo nel caso in cui dovesse partire l’attuale stella rossonera Rafael Leao.

Una trattativa che sarebbe interamente gestita da Jorge Mendes in persona, agente di entrambi i giocatori, che però dovrebbe convincere il club di via Aldo Rossi ad andare incontro alle richieste molto alte dell’ex ormai Manchester United. L’affare si definirebbe a parametro 0, in quanto giocatore svincolato, ma non tutti i tifosi però sarebbero d’accordo con questa possibile operazione.

Ronaldo

Cristiano Ronaldo è ormai da mesi sotto la lente d’ingrandimento di tutti gli appassionati di questo sport. Il calo di rendimento evidente lo ha portato ad inizio stagione a scalare nelle gerarchie di mister ten Hag prima e poi anche in questo Mondiale con Fernando Santos. Di certo, quest’ultima sarebbe una grande operazione dal punto di vista del brand che crescerebbe e non poco grazie alla figura più influente al mondo.