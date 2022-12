Verso la Serie A, la Salernitana perde un titolare: salterà il Milan

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il Milan di Stefano Pioli sarà la prima squadra a scendere in campo dopo la sosta, e lo farà allo Stadio Arechi di Salerno mercoledì 4 gennaio alle 12:30, dove affronterà la Salernitana di Davide Nicola.

In giornata, però, è arrivata una brutta tegola per il tecnico del club campano, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari in vista della sfida contro i rossoneri.

Salernitana, infortunio per Sepe: salta il Milan

Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, infatti, la Salernitana ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere Luigi Sepe in seguito all’infortunio accusato in allenamento. Questo il comunicato:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Luigi Sepe in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che ha confermato una lesione a carico del polpaccio della gamba destra. L’atleta ha già iniziato il suo percorso riabilitativo”.

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’agente dell’estremo difensore Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione specificando anche i tempi di recupero:

Salernitana, infortunio, Sepe

“È vero che il calciatore ha subito un infortunio, è il polpaccio opposto rispetto a quello che gli diede problemi sul finire dello scorso campionato. Parlando con i medici e valutando la situazione sulla base della pregressa esperienza posso dire che i tempi di recupero sono stimabili in un mese a partire da oggi. Ci saranno controlli periodici ma credo che non sia nulla di grave o preoccupante”.

Il portiere della Salernitana, dunque, dovrebbe saltare sia il match contro il Milan, che quello contro il Torino, per poi tornare a disposizione in vista della sfida contro l’Atalanta.