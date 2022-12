Sei qui: Home » News » Salernitana-Milan, guai in attacco per i rossoneri: il piano di Pioli

“Milan, c’è un guaio“, titola una pagina della Gazzetta dello Sport, riferendosi alla situazione centravanti del Milan, in vista del rientro della Serie A. I rossoneri il 4 gennaio affronteranno la Salernitana all’Arechi e la questione attacco si fa preoccupante.

Giroud in vacanza, Ibra e Origi out

Olivier Giroud, dopo la finale di oggi contro l’Argentina, andrà in vacanza per 10-15 giorni e non rientrerà in tempo per la prima di campionato post Mondiale (da tenere d’occhio, inoltre, il problema al ginocchio che lo ha colpito ieri).

Situazione Attacco Milan

Ibrahimovic non è ancora pronto per scendere in campo e in ogni caso non avrebbe i 90 minuti nelle gambe. Origi, invece, rimane un grosso punto interrogativo, è in dubbio per la prima gara del 2023.

Le soluzioni di Pioli per Salernitana-Milan

Difficile che la punta titolare contro la Salernitana sia Marko Lazetic. Mister Pioli potrebbe optare per uno tra Ante Rebic e Rafael Leao come punta (il croato più probabile). Un’altra opzione potrebbe essere Charles De Ketelaere, che in Belgio ha spesso da numero 9. Pioli spera di poter sciogliere la questione a breve, considerando che i rossoneri a gennaio dovranno affrontare ben 7 partite.