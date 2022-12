Nuovo San Siro, la decisione del Comune di Milano spiazza tutti

Continua a far discutere la questione San Siro, infatti, proprio ieri, durante una riunione del Consiglio Comunale di Milano, i consiglieri hanno nuovamente discusso sul tema “nuovo stadio”. Al termine dell’ incontro, però, ci sono state nuove richieste da parte di Palazzo Marino a Inter e Milan in cui si chiedeva alle società di modificare ulteriormente il progetto per il nuovo stadio.

San Siro Dichiarazioni LegaNord

Nuovo San Siro, la risposta della Lega Nord

La Lega Nord, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ha chiesto di accelerare le operazioni, di seguito le dichiarazioni:

“Noi siamo a favore del nuovo stadio, con un investimento di 1,3 miliardi di euro sul territorio per avere uno stadio moderno e sicuro. Si parla di nuovo stadio dal 2013, ma siamo ancora qui con ordine del giorno che impone vincoli rischiando di perdere investimenti e far realizzare lo stadio da altri parti”. Ha spiegato Alessandro Verri

Per rafforzare le parole di Verri, ha detto la sua anche Alessandro De Chirico di Forza Italia:

“Non ci sono piani B, il Comune non sarebbe in grado di poter sostenere i costi per mantenere l’attuale San Siro senza le squadre, ma per l’amministrazione non esistono alternative”.

Tatiana Digirolamo