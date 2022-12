Sosa sicuro: “Il Napoli deve avere paura di Ibrahimovic e Giroud!”

In collegamento durante la puntata di Calciomercato L’Originale su Sky Sport, El Pampa Sosa ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza all’interno dello spogliatoio rossonero.

L’ex giocatore del Napoli ha elogiato il fuoriclasse svedese e la sua personalità, condizione secondo lui necessaria per conquistare lo Scudetto nella passata stagione.

Nonostante quest’anno non sia mai stato realmente a disposizione, Roberto Sosa è sicuro che anche il suo apporto dalla panchina sia fondamentale per la squadra.

Di seguito, le sue parole:

Ibrahimovic Milan

Sosa avvisa il Napoli: “Occhio al rientro di Ibrahimovic!”

“Speriamo che non smetta mai di giocare, come Ronaldo o Messi. È un trascinatore. L’anno scorso per me il Milan ha vinto lo scudetto grazie a lui. Il Napoli si deve preoccupare non solo per Giroud, ma anche per il ritorno in campo di Ibra”.

Più scettico invece Giancarlo Marocchi, ex bianconero, che si è espresso così sulla questione: “Non riesco ancora a capire se Ibra sia un elemento eccessivo o trainante nello spogliatoio“.