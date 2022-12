Infortunio Maignan, l’Atalanta spara alto per Sportiello: la cifra richiesta

Se lo stop di Mike Maignan alla fine dovesse essere prolugato, il Milan è pronto a tornare sul mercato, alla ricerca di un nuovo secondo portiere, in grado di alternarsi con Tatarusanu, ma anche con lo stesso Maignan. Il preferito resta Sportiello, con il quale c’è già l’accordo per giugno a parametro zero, ma il club rossonero sta sondando anche altri nomi.

Casting per la porta, i nomi sul taccuino di Mladini e mASSARA

Come detto in precedenza, la prima opzione sarebbe quella di anticipare di sei mesi l’arrivo di Marco Sportiello, ma l’Atalanta chiede 5 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio. Le alternative sono Vicario e Cragno, ma entrambe sono piste complicate: il primo ha una valutazione di 18 milioni e difficilmente i toscani cedono i loro gioielli durante il mercato invernale, mentre per il secondo Monza e Cagliari dovrebbero trovare un accordo per l’interruzione del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Lo riporta stamattina Tuttosport.