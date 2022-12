Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, sfida a Juventus e Napoli per l’attaccante del Bruges

Il Mondiale, come sappiamo, oltre ad essere un evento straordinario di calcio, è anche una vetrina importante per ogni singolo giocatore, che vuole arrivare al meglio per riuscire a dimostrare le sue qualità.

Chi ha impressionato parecchio, in Qatar, è stato un giocatore del Canada, si tratta di Tajon Buchanan,

L’attaccante del Club Brugge, con le sue prestazioni, è diventato l’oggetto del desiderio di diverse squadre, ha effettuato un totale di 26 dribbling, un numero che attualmente lo colloca al settimo posto tra tutti i giocatori del Campionato del Mondo.

Tajon Buchanan Milan Calciomercato

Milan, Juventus e Napoli su Tajon Buchanan

Tra le interessate al classe ’99 c’è anche il Milan. Giovane, di qualità e già in possesso di alcune grandi esperienze internazionali, Buchanan potrebbe essere la figura perfetta per i rossoneri.

Ovviamente, il club milanista non è il solo interessato al 23 enne, anzi sul giocatore ci sarebbero altre due big italiane, si tratta del Napoli e della Juventus.

Tra le tre squadre, pare che i bianconeri e i rossoneri, al momento stiano solo monitorando, mentre il Napoli sembra fare sul serio.

Tatiana Digirolamo