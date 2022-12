Rientrano Theo e Giroud, la decisione di Pioli in vista di Salernitana-Milan

Hanno fatto rientro a Milanello anche gli ultimi giocatori impegnati nel Mondiale qatariota. Si tratta di Theo Hernandez ed Oliver Giroud vice campioni del Mondo con la Francia, che si arresa solo davanti all’Argentina di Lionel Messi.

I due calciatori sono pronti a rimettersi a lavoro in vista dell’imminente ritorno della Serie A. Dove i rossoneri sono chiamati sin da subito a fare bene per non perdere il treno Napoli, con la speranza che i partenopei perdano qualche punto per strada.

Theo Hernandez Milan

Theo subito titolare, Giroud dalla panchina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Theo Hernandez potrebbe scendere in campo dal primo minuto già nel match contro la Salernitana (in programma mercoledì 4 gennaio). Scelta che potrebbe essere dettata dalla scarsa affidabilità delle alternative presenti sulla fascia sinistra.

Diverso il discorso per Olivier Giroud che potrebbe invece partire dalla panchina, considerando anche gli impegni ravvicinati che dovrà affrontare la squadra di Stefano Pioli. Il tecnico parmense conta di averli al top della forma per la Supercoppa Italiana, sfida in programma il 18 gennaio del 2023.