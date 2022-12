Sei qui: Home » News » Theo, investitura pesante in diretta su DAZN: “È il numero uno al mondo”

Nella Francia che domenica si gioca la vittoria del secondo Mondiale consecutivo c’è tanto Milan. Nello specifico ci sono Olivier Giroud e Theo Hernandez: il primo centravanti goleador ma anche e soprattutto uomo-squadra; il secondo, soldato ausiliario perfetto per Mbappé e le sue sgroppate sulla corsia mancina.

Theo che, a questo Mondiale, ha preso il posto del fratello Lucas, infortunatosi in occasione della partita inaugurale. Anche un po’ di buona sorte, dunque, lo ha aiutato a toccare ieri sera il punto più alto della sua carriera: gol che sblocca la partita in una semifinale Mondiale.

Non male, soprattutto per chi fino a qualche tempo fa non veniva proprio considerato dal CT Deschamps.

Theo Hernandez Borghi

Borghi: “Theo terzino sinistro più forte al mondo”

Quello che stiamo vivendo è un po’ il Mondiale della consacrazione per Theo Hernandez, finalmente protagonista assoluto in un palcoscenico di livello internazionale.

Delle sue prestazioni ha parlato anche il giornalista di DAZN, Stefano Borghi. Di seguito le parole rilasciate nel corso della trasmissione “Night Cup“:

“Theo Hernandez è senza dubbio uno dei calciatori più importanti al mondo nel suo ruolo, se non il numero uno. È cresciuto tanto: ha mezzi naturali clamorosi, ma altrettanto chiaro è stato il suo lavoro e la mano di Stefano Pioli. Non riesco a pensare ad un terzino sinistro oggettivamente più forte di lui al Mondo”.

