Thiago Silva eliminato con il suo Brasile, l’ex Milan si sfoga a fine partita!

Non ci sarà nessun Brasile-Argentina in semifinale dei Mondiali in Qatar. Mentre Messi e compagni, seppur con tanta fatica, sono riusciti a superare l’Olanda, lo stesso non è riuscito al Brasile contro la Croazia.

Gli uomini allenati da Tite, infatti, si sono arresi ai calci di rigore dopo essere passati in vantaggio nei tempi supplementari grazie ad una splendida rete di Neymar.

Le parole di Thiago Silva dopo Brasile-Croazia

Intervenuto dopo la fine della partita, Thiago Silva, ex difensore del Milan, al suo ultimo Mondiale, si è lasciato andare dopo la sconfitta contro la Croazia. Queste le sue parole:

Thiago Silva, sfogo, Brasile-Croazia

“In questo momento è difficile trovare le parole. Ho già preso alcune decisioni nella mia vita, non solo in Nazionale, ma anche a livello personale. Quando perdiamo qualcosa di importante, a cui puntiamo, fa molto male.

Ora, però, non abbiamo non abbiamo alternative, dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti. Sono sempre stato così, mi sono rialzato tutte le volte che sono caduto. Sfortunatamente, come giocatore, dovrò rassegnarmi al pensiero che non alzerò mai quella coppa. Chissà che non possa capitare in un altro ruolo”.