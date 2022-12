Sei qui: Home » News » L’ex Napoli lancia Ziyech in rossonero: “Sarebbe perfetto per il Milan”

Da quest’estate Hakim Ziyech è finito nel mirino della dirigenza rossonera.

Il calciatore marocchino, protagonista assoluto con la sua nazionale in grado di raggiungere le semifinali del Mondiale, sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Potter e risulta molto probabile una sua partenza a gennaio.

El Kaddouri al Napoli

L’ex Napoli è sicuro: “Sarebbe perfetto per il Milan”

In un’intervista rilasciata a Tuttosport Omar El Kaddouri, una vecchia conoscenza del campionato italiano, ha espresso la sua opinione in merito all’acquisto di Ziyech per il Milan.

Di seguito le sue parole: “Ziyech al Chelsea ha avuto poca fiducia, ma possiede un sinistro che pochi hanno nel campionato italiano. Nel Milan sarebbe perfetto. In Inghilterra il campionato è più fisico e per quello magari un po’ fatica“.

Grandi parole di stima da parte di uno che conosce molto bene il classe 1993, essendo connazionali ed avendo giocato anche insieme con la maglia del Marocco.

Ora la palla passa in mano a Maldini e Massara, la trattativa sarà complicata ma non impossibile. Il Milan ha estremo bisogno di rinforzi offensivi in vista della ripresa del campionato.