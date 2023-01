Bellissima scena prima di Salernitana-Milan: è accaduto con Maldini!

Il Milan di mister Stefano Pioli riprenderà il suo campionato in trasferta, nella splendida cornice dello Stadio Arechi di Salerno, strapieno per accogliere il nuovo beniamino di casa: il neo acquisto granata Guillermo Ochoa, il quale difenderà, per la prima volta, la porta della Salernitana.

Mister Pioli ha sciolto tutti i dubbi di formazione: a supporto di Olivier Giroud ci saranno Brahim Diaz, che ha vinto il ballottaggio con De Katelaere, Salemaekers e Rafael Leao, di seguito l’undici titolare che scenderà in campo e gli uomini a disposizione di Pioli:

Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Panchina: Mirante, Nava, Bozzolan, Thiaw, Gabbia, Dest, Bakayoko, Vranckx, Pobega, De Ketelaere, Adli, Lazetic

Salernitana-Milan: abbraccio fra Maldini e Nicola durante il pre-partita

Durante il pre-partita si è assistito ad un bellissimo gesto ripreso dalle telecamere, un commovente abbraccio fra Paolo Maldini e l’allenatore dei granata Davide Nicola, visibilmente emozionato, in seguito all’incontro con la leggenda rossonera.

Giuseppe Esposito