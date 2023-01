Adani svela:”Ho parlato con Maldini, me l’ha detto su De Ketelaere”

Periodo abbastanza scuro per il Milan di Stefano Pioli quello che iniziato la scorsa settimana con il pareggio contro la Roma maturato negli ultimi 10 minuti della partita dopo un vantaggio di due gol, e che in settimana è culminato con la sconfitta contro il Torino in Coppa Italia.

A partire dalla ripresa del campionato il Milan ha infatti vinto solamente in un’occasione, quella di Salerno, e per il resto non si è visto granché da parte della squadra di Pioli che sicuramente si aspettava di più da alcuni singoli.

Uno tra questi è sicuramente Charles De Ketelaere che continua a non convincere e che soprattutto non sta trovando la continuità sperata, Lele Adani però ha rivelato quello che Paolo Maldini gli ha detto a proposito del belga.

Milan Adani De Ketelaere

Adani sicuro su De Ketelaere:”Me l’ha detto Maldini”.

Il noto opinionista, intervenuto negli studi di Rai Sport, ha rivelato quello che Maldini gli ha detto a proposito del giovane talento belga:

“Maldini mi ha detto che Charles è fortissimo che è un ragazzo perbene e che loro ci credono. C’è una grandissima fiducia da parte del Milan, prendete gli esempi di Tonali e Leao. Ha detto che gli piace giocare da punta. Ha dei valori incredibili, è un ragazzo appena arrivato a San Siro e va accompagnato”.

Andrea Mariotti