Mercato Milan, Adli via in cerca di spazio? Una squadra di Serie A su di lui

Dopo la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana, il Milan sembra essere intenzionato a tornare sul mercato.

Al di là delle trattative per i rinnovi, come quello di Leao che è tuttora in bilico, Maldini e Massara stanno anche trattando con la Sampdoria per un possibile trasferimento di Yacine Adli.

Il Milan potrebbe così tutelare il suo investimento e Adli troverebbe maggiore continuità in maglia blucerchiata

Il trequartista ex Bordeaux non sta trovando spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli e potrebbe decidere di giocarsi le sue carte altrove.

Adli Milan Sampdoria

La Sampdoria ha da tempo mostrato il suo interesse per il classe 2000 e vorrebbe convincere il Milan a cederlo in prestito.

Adli potrebbe èartire in direzione Genova con la formula del prestito secco fino alla fine di questa stagione, per poi trattare con calma in estate.

Le parti sembrano vicine a un accordo ma bisogna aspettare il si del calciatore per avere una definitiva fumata bianca.

Francesco Buffa