Allarme difesa per Milan, una statistica inquieta Pioli

Delusione in casa Milan per il pareggio, per 2-2, contro la Roma nella serata di ieri. I rossoneri hanno condotto una gara quasi perfetta, concedendo pochissimo e dominando il pallino del gioco.

Questo però non è bastato per portare a casa i tre punti. 10 minuti da incubo hanno infatti condannato i ragazzi di Pioli ad un risultato che non può far altro che lasciar delusione e rabbia all’interno dello spogliatoio.

In particolare, c’è una statistica che fa riflettere molto Stefano Pioli, chiamato subito a dare una scossa per non perdere ulteriore terreno dal Napoli sempre più capolista.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Notizie Milan, numeri preoccupanti in difesa

In particolare, l’ultima vittoria dei rossoneri in Serie A con la porta inviolata risale allo scorso 8 ottobre, quando il Diavolo vinse 2-0 a San Siro contro la Juventus.

Inoltre, nelle ultime otto partite di campionato, soltanto una volta il Milan è riuscito a mantenere la porta inviolata, ossia nello 0-0 del match contro la Cremonese.