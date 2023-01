Appuntamento per Leao, ora Maldini vuole accelerare per il rinnovo: spunta la data

È un momento non positivo questo per il Milan dopo la debacle di ieri nella Supercoppa Italiana contro l’Inter. Rimane però imprescindibile il contributo di Rafael Leao. Il portoghese è stato quantomeno uno dei pochi a provare a rendersi pericoloso nella serata di ieri, così come anche nell’ultima di campionato contro il Lecce aveva guidato la rimonta rossonera per il 2-2 finale.

I dubbi sul suo futuro sono però grossi a causa del suo contratto in scadenza nel 2024. Il suo rinnovo diventa quindi una priorità per costruire il futuro del Milan.

Foto: Getty Images- Maldini e Massara

Rinnovo Leao, super offerta del Milan: incontro in vista

L’edizione odierna di Tuttosport segnala buone notizie per i tifosi rossoneri: c’è infatti un crescente ottimismo per il rinnovo di Leao in casa Milan. La dirigenza avrebbe offerto al portoghese un contratto pari a 7.5 milioni di euro all’anno bonus inclusi.

È previsto per domani un meeting col giocatore, che però potrebbe non essere l’ultimo. Saranno dunque probabili ulteriori incontri in un momento successivo, ma la dirigenza rossonera si sente abbastanza serena e sa che l’incontro di domani potrebbe non essere quello risolutivo. Il giocatore, d’altronde, potrebbe essere convinto dallo sforzo profuso da Maldini e co. per farlo restare.