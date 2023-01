Brutte notizie per Pioli, era diffidato e salterà il Sassuolo: il Milan perde un altro titolarissimo!

Brutte notizie per Stefano Pioli e l’ambiente milanista che avranno presto a che fare con un ulteriore indisponibilità di un titolarissimo. Ismael Bennacer infatti, al minuto 26′ della gara all’Olimpico con la Lazio è stato ammonito ed in quanto diffidato salterà il prossimo impegno di campionato in casa con il Sassuolo.

Il provvedimento disciplinare inoltre, può suonare come una beffa per molti tifosi, dal momento che è stato assegnato all’algerino per proteste nei confronti del direttore di gara Di Bello.

Ismael Bennacer AC Milan diffida

Milan sempre più in crisi di uomini

L’ammonizione con conseguente squalifica per il prossimo turno di Bennacer arriva contestualmente ad una crisi di indisponibili per i rossoneri. Se Theo Hernandez non è al meglio infatti e Maignan manchi da diversi mesi, durante la gara di Roma anche Tomori si è accasciato sul terreno di gioco ed ha costretto al cambio Stefano Pioli che ha inserito Kjaer.

I risultati deludenti dell’ultimo periodo e l’impossibilità di schierare molti dei giocatori più importanti della squadra che ha vinto il campionato lo scorso anno, stanno facendo vivere un amara ripresa di stagione a tutti i tifosi rossoneri.

Enrico Tiberio Romano