Cairo punge: “Vittoria meritata del Torino contro il Milan”

La sconfitta in Coppa Italia contro il Torino, maturata nei tempi supplementari, grazie alla marcatura del giovane attaccante granata Adopo, i rossoneri hanno dovuto definitivamente salutare la competizione.

A rincarare la dose ci ha pensato il presidente granata Urbano Cairo, il quale ha commentato la vittoria di San Siro ai microfoni di Radio 24 durante il programma TuttiConvocati, di seguito quanto dichiarato:

“È stata veramente una grande gioia, dopo la partita sono corso nello spogliatoio, ho abbracciato Juric, lui e i giocatori erano al settimo cielo.”

Cairo: “Con il Milan abbiamo già vinto”, poi il commento sull’Inter

Cairo-Milan-Torino

Poi un commento tecnico sul match: “In 10 ci siamo un po’ abbassati, ma non rinunciando a giocare. Abbiamo avuto varie occasioni e abbiamo strameritato. Siamo felici.”

Sui precedenti con i rossoneri: “Con il Milan abbiamo fatto buone cose nel recente passato, a partire da quando vincemmo due volte in campionato con Mazzarri. Anche con l’Inter qualche buon risultato lo abbiamo fatto”.

Sulla sua gestione: “Siamo da 11 anni di fila in A, abbiamo fatto due settimi posti, non male, ma ora siamo in una condizione per cui ci piacerebbe fare qualcosina in più. Abbiamo un bravissimo mister che lavora bene con i giovani e ha recuperato al meglio alcuni giocatori. Ho visto ieri come è entrato Bayeye, è stato lui a fare l’assist per lo stesso Adopo, anche lui con noi da diversi anni”.

Giuseppe Esposito