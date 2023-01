Calabria, parole da capitano: che difesa per Theo e Giroud!

Alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Milan e Inter, parla Davide Calabria ai microfoni di SportMediaset, analizzando il momento non proprio positivo della squadra.

Di seguito quanto evidenziato:

Vi presentate da campioni d’Italia, ma nell’ultimo periodo siete in difficoltà:

“Credo che una finale sia una partita a sé. Il campionato non conta, siamo di fronte a una coppa e abbiamo messo da parte tutti i problemi”.

Cosa è mancato contro il Lecce:

“Penso che abbiamo approcciato non nella maniera giusta quella partita, più di reparto parlerei di squadra intera perché difendiamo dal primo attaccante e attacchiamo dai difensori. Primo tempo brutto, non si deve ripetere”.

FOTO GETTY – Milan Lecce Campionato

La Supercoppa è stimolante perché è una finale o perché è un derby?

“Tutte e due. È una finale, ma anche un derby e quindi sarà ancora più bello ed emozionante. Si sa cosa significhi, quello che c’è intorno è affascinante, giocarsi una coppa in un derby sarà bello”.

I punti di forza per domani?

“Li conosciamo bene, dobbiamo giocare sempre sul nostro ritmo, rimanere concentrati dal primo all’ultimo minuto. A questo livello è davvero importante non mollare un centimetro, è una frase fatta ma è così”.

La società è stata sempre presente, anche se a distanza. Cardinale seguirà la sfida dall’America:

“La società ci ha portato il suo messaggio, lui cerca di stimolarci sempre: non è qui fisicamente, ma è presente e speriamo di dare una soddisfazione anche a lui”.

Calabria difende i suoi compagni

Sulla gestione mentale e sulla preparazione alla partita:

“Abbiamo parlato, come è giusto che sia. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che saremo di fronte a 90 o 120 minuti o i rigori che rappresentano una finale. Siamo pronti e vogliosi, la squadra non ha timori: restiamo positivi, è stata la nostra forza negli ultimi mesi e lo sarà anche in futuro”.

I francesi sono stanchi?

“Io li vedo bene, so che bisogna sempre cercare di trovare un bersaglio o qualcosa che non va. Però è semplicemente un percorso fisico: ci stanno dei cali in una stagione così lunga, soprattutto con un Mondiale che è molto impegnativo a livello mentale. Loro ci stanno mettendo l’impegno e la professionalità che li ha sempre contraddistinti”.