Altro infortunio dopo Tomori: si ferma anche Calabria

Piove sul bagnato in casa Milan: oltre alla brutta sconfitta subita all’Olimpico, si è fatto male Davide Calabria. I rossoneri hanno fatto tanta difficoltà a creare occasioni pericolose e la Lazio ha messo subito le cose in chiaro. Il Milan sembra spento a livello mentale e fisicamente scarico; i tanti infortunati sono evidentemente un problema. A questi, si aggiungono anche Tomori e Calabria che nel finale di partita è uscito con molta difficoltà dal campo.

Milan, infortunio per Calabria

In una delle ultime azioni della partita, infatti, il terzino rossonero ha anticipato Basic che stava calciando e invece di prendere il pallone ha preso la caviglia destra dell’esterno di Pioli. I problemi, dunque, sono veramente tanti per l’allenatore emiliano che deve dare una scossa ai suoi uomini.

Il Milan non vince, tra l’altro, da 5 partite ed è in crisi nera. La Lazio e la Roma hanno inoltre raggiunto l’Inter al terzo posto e sono a -1 dal Milan secondo. Il Napoli, con questi stop di Inter e Milan, sta volando in solitaria in testa alla classifica e ormai dipende solo da se stessa.