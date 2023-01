Calabria in conferenza: “Vogliamo vincere la Coppa”, poi fa sognare i tifosi rossoneri

Alla vigilia del match di Supercoppa, che si terrà domani a Riyad alle ore 20.00 italiane, il capitano Davide Calabria accompagna Stefano Pioli in conferenza stampa.

Di seguito quanto riportato:

La prima domanda riferita al capitano riguarda la comunicazione della squadra e chi interviene maggiormente, prendendosi la responsabilità da leader:

“Quelli con più esperienza. Devo dire che questa squadra si assume le proprie responsabilità. È una cosa positiva perché tutti devono sentirsi partecipi e protagonisti del progetto.

Ciò che ci siamo detti resta tra noi, questa partita è importante e dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo per vincerla. Il resto ci interessa relativamente poco”.

Interessante la sfida con Di Marco, altro giocatore proveniente dalle giovanili del Milan:

“Con Dima sarà una bella sfida, siamo cresciuti bene nel settore giovanile e sono contento che sia tornato all’Inter perché sta facendo bene”.

Davide Calabria in conferenza stampa nella vigilia della Supercoppa

Il capitano giura amore al Milan

Riguardo il suo futuro in rossonero:

“Sono qui da una vita e mi auguro di finire la carriera qui, anche se è presto e sinceramente non ci sto pensando”.

Mancanza di fame?

“Credo sia assurdo essere sazi per uno scudetto vinto. Per quanto possiamo aver giocato bene e vinto meritatamente, abbiamo visto cosa si prova a vincere e vogliamo continuare a farlo. Penso sia fondamentale avere fame e noi ce l’abbiamo.

La stagione è lunga, il calo fisico è normale, non vedo grossi problemi. Siamo qui per giocare la partita e provare a vincerla perché il nostro focus è vincerla. Abbiamo sbagliato qualcosa in difesa, ma abbiamo capito cosa dovevamo correggere e lo abbiamo fatto”.

Una partita particolare per un tifoso come lui che ha visto alzare il trofeo da diversi campioni rossoneri:

“Anche questo fa parte di un percorso di alti e bassi, essere qui e giocarci la coppa è una grande cosa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro vincendo il campionato, vincere questa coppa sarebbe un altro grande risultato, è importante per tutti”.