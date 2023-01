Calabria esce allo scoperto dopo la Roma: “Siamo arrabbiati e delusi”

Il Milan nella partita di ieri contro la Roma, dopo essere stato in vantaggio per 2 a 0 per gran parte della partita, ha pareggiato per 2 a 2 dopo due goal arrivati sugli sviluppi di due calci piazzati. In seguito a ciò i tifosi sui social e vari addetti ai lavori hanno criticato l’atteggiamento della squadra rossonera.

Davide Calabria ha voluto rispondere alle critiche attraverso una storia Instagram in cui ha difeso la propria squadra:

“Arrabbiati e delusi per il risultato finale. In un momento storico sempre più mediatico, dove bisogna creare per forza dei problemi, mi piace sempre guardare la realtà. Meritavamo senza dubbio la vittoria, non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. La strada è in salita ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide. Lo abbiamo sempre dimostrato, il compattarsi ancor di più ed uscire al meglio nei momenti più delicati, insieme. Sarà un campionato ancor più difficile ed avvincente, non vediamo l’ora di scendere in campo per proseguire il nostro percorso. Daremo tutto quello che possiamo, come sempre, per arrivare a competere dove spetta a questa squadra. Testa alta e avanti tutta, oggi ancor di più”.